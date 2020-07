Chiede aiuto alla polizia di Perugia ma nasconde un coltello dentro le mutande: denunciato

03 luglio 2020 a

Sanguinante e con i vestiti strappati, chiede aiuto alla polizia di Perugia. Ma quando gli agenti arrivano lui fornisce false generalità: a quel punto i poliziotti lo perquisiscono e gli trovano un coltello nascosto nelle mutande. Non solo: lui fornisce anche un falso nome. Denunciato due volte. E' successo a un albanese in via XIV settembre a Perugia. L'intervento è stato effettuato dalla squadra volante della questura. Dopo essere stato medicato da personale sanitario intervenuto sul posto, l’uomo, non in possesso di documenti di identità, ha riferito agli agenti le proprie generalità che, a seguito di più approfonditi accertamenti si sono poi rivelate false. Durante i controlli è emerso che il soggetto presentava a proprio carico svariati precedenti di Polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio e nascondeva dentro le mutande un coltello a serramanico della lunghezza totale di circa 21 cm. Gli agenti terminati gli accertamenti hanno denunciato all’autorità Giudiziaria l’uomo per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e false dichiarazioni sulla propria identità.