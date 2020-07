Umbria, ad Assisi muore istruttore mentre insegna danza

Inutili i soccorsi scattati immediatamente

Muore istruttore di 65 anni mentre impartisce una lezione di danza. La tragedia ad Assisi. La vittima aveva 65 anni, risiedeva in Toscana a Pietrasanta, e stava insegnando in una struttura della città serafica. Un arresto cardiocircolatorio la causa del decesso. Inutili i soccorsi e malgrado gli sforzi profusi dal personale sanitario del 118 giunto sul posto per l'istruttore non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Assisi. Il maestro insegnava danza in Italia ma anche all'estero dove era molto conosciuto e apprezzato, anche alla luce della sua carriera.