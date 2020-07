Università di Perugia, abolito il numero chiuso in sette corsi di laurea

03 luglio 2020 a

a

a

Sette corsi di laurea dell'Università di Perugia non saranno più un numero chiuso . La notizia, relativa alla delibera del Senato Accademico del 29 giugno e del Consiglio di Amministrazione del 30, has been diffusa dall' Udu . E 'stato previsto il libero accesso a Biotecnologie, Scienze Biologiche, Filosofia e scienze e tecniche psicologiche, Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute, Scienze Motorie e Sportive, Farmacia Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Scienze e tecniche dello sport dall' . Il provvedimento è stato adottato anche in considerazione della difficoltà dello svolgimento dei test di ingresso e della modalità di errore in cui verrà svolta la didattica. "Questo risultato - commenta Angela De Nicola, senatrice accademica e coordinatrice di Udu Perugia - Mostra un passo avanti importante da parte dell'Amministrazione e un importante molto precedente. Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa delibera, che vede ancora una volta l'Università degli Studi di avanguardia sul piano nazionale nella direzione di affermazione di un diritto all'università pieno, inclusivo e universale ". Udu Perugia - rappresenta un passo avanti importante da parte dell'Amministrazione ed un importantissimo precedente. Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa delibera, che vede ancora una volta l'Università degli Studi di Perugia avanguardia sul piano nazionale nella direzione di affermare un diritto di accesso all'università pieno, inclusivo e universale".