Umbria libri si farà a ottobre, confermata l'edizione

“Anche quest’anno Umbria Libri si farà. Siamo riusciti a confermare l’appuntamento, conciliando le esigenze di un evento di questa portata con il rispetto delle norme anti contagio. Un traguardo importante per l’iniziativa in sé e per la cultura nel suo complesso che vuole e deve rimettersi in movimento dopo la lunga pausa a cui è stata costretta”. Lo sostiene l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, annunciando l’ufficializzazione della 26esima edizione di Umbria Libri, prevista a Perugia dal 9 all’11 ottobre nel complesso monumentale di San Pietro, e a Terni dal 23 al 25 ottobre, alla biblioteca comunale. “Per consentirne lo svolgimento nella piena sicurezza, ma consapevoli di quanto fosse comunque importante confermare l’appuntamento, abbiamo deciso di ridurre sensibilmente il numero degli appuntamenti e di consentire l’accesso a un numero di spettatori limitati” ha aggiunto l’assessore.