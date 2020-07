Scontro in moto, militare muore a 47 anni

L'incidente è accaduto nel Viterbese: inutili i soccorsi

Era originario di Orvieto l'uomo di 47 anni che ha perso la vita lungo la strada Tuscanese, dopo che la sua moto si è scontrata frontalmente con un furgoncino Fiat Doblò che viaggiava verso Viterbo. Nel vicino capoluogo della Tuscia, Maurizio Pagliaroli, militare dell'Esercito italiano che prestava servizio come maresciallo presso il Comando dell'Aviazione (Aves), viveva ormai da tempo a Viterbo anche se, di tanto in tanto, faceva ritorno sulla Rupe, dai familiari. La moglie, che viaggiava insieme a lui sulla moto, invece, resta ricoverata in gravi condizioni al policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’incidente è accaduto in uno dei tornanti che precedono l’ingresso nel centro abitato di Tuscania. Maurizio Pagliaroli aveva già prestato servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, a Roma, Dipartimento impiego del personale. Faceva, inoltre, parte del Club Ducati e amava le uscite con la due ruote insieme alla moglie. Una passione che però lo ha tradito. La camera ardente è stata allestita presso il Comando Aves di Viterbo. I funerali si svolgeranno sabato 4 luglio, alle 11, nel duomo di Orvieto, la città d'origine che aveva scelto anche per sposarsi.