Fioritura a Castelluccio di Norcia, migliaia di persone assistono allo spettacolo di colori | VIDEO

02 luglio 2020 a

Sono migliaia le persone che hanno preso d'assalto Castelluccio di Norcia in occasione della fioritura dei campi di lenticchia. Un vero e proprio spettacolo di colori per un'annata straordinaria dopo quella sottotono del 2019. Stavolta il risultato della fioritura è davvero da incorniciare, per una sorta di rinascita certificata dopo il terremoto del 2016.

Nello scorso week end sono stati tantissimi i turisti, visitatori e semplici curiosi e appassionati di fotografia che si sono goduti la giornata soleggiata immergendosi nei colori dei campi. Immagini straordinarie che hanno fatto il giro del web, a testimonianza di come il sisma di quattro anni fa sia stato finalmente lasciato alle spalle.