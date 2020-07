Trenitalia, con Trasimeno line il lago a portata di treno: dal 3 luglio nove corse al giorno

02 luglio 2020 a

a

a

Diventa possibile, da venerdì 3 luglio, ogni giorno e fino al 30 agosto, con Trasimeno Line, la nuova idea di viaggio leisure di Trenitalia Umbria e Regione Umbria, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali. Nove ogni giorno le corse, tutte green, che collegano direttamente la sponda di levante con quella di ponente del Lago, da Perugia a Chiusi-Chianciano Terme, passando per le mete turistiche lacuali più apprezzate. Trasimeno Line ha fatto il suo esordio giovedì 2 luglio, con un treno straordinario dedicato alle autorità, partito da Perugia Fontivegge alle 9,33. A bordo Donatella Tesei, presidente dell’Umbria, Amelia Italiano, Direttrice di Trenitalia Umbria, Enrico Melasecche, assessore regionale ai Trasporti e i sindaci dei comuni toccati dall’itinerario del convoglio. Il nuovo servizio viene effettuato con treni Jazz, convogli di ultima generazione, dotati di tutti i comfort, tra cui info-monitor di bordo e spazi dedicati alle bici, idonei anche ai viaggi delle persone a ridotta mobilità. Grazie alle fermate intermedie nelle principali località lungo il lago, Trasimeno Line dà facile accesso alle molteplici attività che l’area offre ai visitatori: le rilassanti spiagge attrezzate di Torricella, la piacevole passeggiata di Passignano sul Trasimeno, i locali glamour di Castiglione del Lago, le specialità culinarie di Magione, gli sconfinati percorsi naturalistici, che si estendono ad anello tutt’intorno al lago, da godersi a piedi o in bici, per gli sportivi di ogni tipo. E per chi vuole partire alla scoperta dell’Isola Maggiore, a disposizione il servizio di navigazione di Busitalia (Gruppo FS Italiane), che assicura l’interscambio treno-nave a Passignano, Tuoro e Castiglione. Gli orari del Trasimeno Line sono già pubblicati sui sistemi di vendita Trenitalia: da Perugia verso Chiusi-Chianciano Terme, ogni giorno 5 collegamenti diretti (partenze alle 7,25/33/14,33/18,25/20,25), in senso opposto, 4 treni al giorno (partenze alle 05,55/10,03/14,25/17,25) che diventano cinque al sabato, grazie all’ulteriore corsa serale delle 21,30, che permette ai viaggiatori di gustare il fascino del Lago by night. Il tempo di viaggio è di circa un’ora e venti minuti. Questi servizi si aggiungono alle soluzioni con cambio a Terontola. Trasimeno Line è solo una delle tante tessere del mosaico che Trenitalia ha predisposto per la stagione estiva, sotto l’hashtag #riparTIAMOitalia, proponendo anche quest’anno il treno come soluzione più comoda, affidabile e vantaggiosa per raggiungere le mete turistiche.