Si ribalta con l'auto e resta incastrato

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118

02 luglio 2020 a

a

a

A Terni, durante la tarda mattinata di giovedì 2 luglio, si è verificato un incidente stradale tra via Pasteur e via Murri. Un’auto si è ribaltata e ha finito la sua corsa contro la siepe di recinzione di un’abitazione lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo. L’uomo è stato poi condotto in ospedale dal 118, ma le sue condizioni non sono gravi. Le cause dell’incidente stradale sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Dopo i soccorsi l’auto, che ha riportato danni ingenti, è stata rimossa dalla carreggiata e così il traffico nella zona è ritornato alla normalità.