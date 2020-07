Perugia, raccolti 16 mila euro dai privati per il bonus spesa

02 luglio 2020 a

SpesaSospesa.org, il progetto di solidarietà circolare partito un mese fa, entra nella seconda fase all’insegna della ripartenza delle aziende del territorio e celebra il primo traguardo raggiunto: il Comune di Perugia destina il corrispettivo di 27mila euro dei 225mila euro raccolti in un mese dal lancio della campagna all’Emporio della Caritas (con le sue 3 strutture) a cui potranno accedere le famiglie in difficoltà. La cerimonia di consegna si è svolta ieri nella sede dell’emporio a Sant’Andrea delle Fratte. Il risultato ottenuto evidenzia la valenza sociale del progetto e il suo impatto positivo sul territorio: sarà infatti possibile aiutare circa 1.000 nuclei familiari composti in media da 3 persone che afferiscono a questo hub solidale per quasi 2 mesi. Intanto il Comune di Perugia ha annunciato che, nel conto corrente aperto per raccogliere donazioni in favore di famiglie in difficoltà, tramite lo strumento del bonus spesa, sono state raccolte 16mila euro. Sono 3.148 i nuclei familiari perugini che ne hanno usufruito.