Belen Rodriguez, sexy spot su Instagram all'Acqua Rocchetta: "E' la mia alleata perfetta"

L'acqua perfetta? L'umbra Rocchetta. Ne è convinta Belen Rodriguez, protagonista di un super spot per l'acqua di Gualdo Tadino. La showgirl, modella e presentatrice televisiva, pubblica sul suo profilo Instagram una foto molto particolare. Belen è in piscina, dall'acqua affiora il suo seno, gli occhi sono chiusi e accanto al suo volto è in bella evidenza una bottiglia di Rocchetta. Belen lancia quello che definisce (in inglese) un avviso di cura della pelle: "Skin-care alert - scrive sul post - Acqua Rocchetta è l’alleata perfetta per la mia beauty routine, bere tanta acqua aiuta ad idratare e a migliorare la qualità della pelle".