Perugia, pur di fare lavori di giardinaggio nonna minaccia nipoti con la roncola

01 luglio 2020 a

a

a

Pur di effettuare i lavori di giardinaggio che stava eseguendo e di continuare nonostante due nipoti cercassero di dissuaderla, una nonna di 71 anni ha impugnato una roncola e ha affrontato le due ragazze. E' stato a quel punto che alle giovani non è rimasto altro che chiedere l'intervento della polizia. La vicenda si è conclusa con la denuncia della 71enne per lesioni personali aggravate e il sequestro della roncola.

Il fatto si è verificato alle porte di Perugia e l'allarme è scattato nel momento in cui la nipote più grande, una ragazza di 21 anni, è stata minacciata con la roncola dall’anziana che ha anche strattonato e tirato per i capelli la ragazza tanto da farla cadere e provocarle abrasioni in varie parti del corpo. L'arrivo degli agenti è servito intanto a riportare la calma e poi, una volta fatti intervenire i sanitari per occuparsi della 21enne ferita, e poi, dopo aver raccolto le dichiarazioni delle persone coinvolte nell'alterco, denunciare la nonna.