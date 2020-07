Lavori notturni nella galleria della Contessa, ss452 chiusa: ecco i percorsi alternativi

01 luglio 2020 a

La strada statale 452 "della Contessa" sarà temporaneamente chiusa al traffico nel comune di Gubbio in entrambe le direzioni nelle notti di giovedì 2 e venerdì 3 luglio dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Ad annunciare il divieto di transito è l' Anas , che informa che l'interruzione è necessaria alla necessità di effettuare gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale.

Per ciò che riguarda i percorsi alternativi , il traffico proveniente da Gubbio in direzione Cagli-Fano verrà deviato sulla strada regionale 298 verso Scheggia e l'avvento sulla SS3 Flaminia in direzione Fano. Viceversa, il traffico proveniente da Fano-Cagli e diretto a Gubbio deve seguire la SS3 Flaminia in direzione Gualdo Tadino fino a Scheggia e in corso sulla strada regionale 298 in direzione Gubbio.