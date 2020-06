Solidarietà, l'azienda Centumbrie dona ambulanza alla Misericordia di Magione

Taglio del nastro del mezzo nell'azienda di proprietà di Michele Cinaglia

01 luglio 2020 a

a

a

"La beneficenza non deve conoscere limiti, è una forma di responsabilità”. Così Michele Cinaglia, fondatore del colosso Engineering e proprietario dell’azienda Centumbrie nella zona industriale di Agello, ha voluto donare un’ambulanza super attrezzata alla Misericordia di Magione, una tra le associazioni più attive del territorio nella fase di emergenza Covid. Il veicolo offre la possibilità di avere una sala operativa remota in prossimità dell’emergenza con a bordo attrezzature di pronto intervento per il soccorso tecnico. La possibilità di coordinare tutte le operazioni in atto da una base vicina al luogo dell’emergenza consente di poter intervenire con maggior efficacia in operazioni particolarmente complesse come nel caso della ricerca di persone disperse, emergenze dove il tempo è un fattore determinante.