Perugia, aggressione a colpi di machete per strada: 37enne in manette

Una violenta aggressione a colpi di machete si è consumata stamattina, in pieno giorni in via Cortonese, nella zona di fronte alla stazione di rifornimento. Le pattuglie di polizia della vicinissima questura sono arrivate in pochi minuti. I telefoni del centralino infatti hanno preso a suonare all’impazzata: passanti e residenti hanno immediatamente segnalato le urla per la strada e quell’uomo di colore che perdeva copiosamente sangue. Sul posto sono dunque arrivate le pattuglie della squadra volante, della squadra mobile e gli uomini della scientifica per tutti i rilievi del caso. E proprio quelli sono stati utilissimi agli agenti che, seguendo la scia di sangue, sono arrivati a individuare la casa in cui era custodita l’arma con cui il 37enne di origine nordafricana arrestato, ha aggredito il coetaneo. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato solo lui, che poi si è scoperto quindi essere l’aggressore, mentre l’aggredito, un uomo originario del Centro Africa già non era più in zona. Nel pomeriggio poi è emerso che era già stato sottoposto alle cure dei sanitari. Per entrambi le prognosi sono di circa un mese, ma nessuno ha riportato ferite gravi. Più che altro, tagli alle mani e agli arti superiori. Nel corso del pomeriggio poi, una volta ricostruita la dinamica dei fatti, i poliziotti della squadra mobile di Perugia, guidata da Carmelo Alba e dal vice Adriano Felici, hanno arrestato il 37enne nordafricano. Dopo essere stato medicato al pronto soccorso, è stato dimesso e portato nella camera di sicurezza della questura di Perugia. L’uomo, già noto alle forze di polizia per precedenti legati allo spaccio di droga, comparirà in tribunale per il processo per direttissima. Non è ancora chiarito il motivo che ha portato i due a finire a ferirsi con un machete, ma, è molto probabile, secondo gli addetti ai lavori, che alla base dell’accoltellamento ci siano proprio questioni legate allo spaccio di stupefacenti.