Raid vandalico, danneggiati i giardini pubblici

Il Comune pronto a sporgere denuncia contro ignoti

30 giugno 2020 a

a

a

Sarà installato a breve un nuovo sistema di videosorveglianza in centro storico e nelle vicinanze delle aree pubbliche e dei giardini. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale dopo gli atti vandalici ai giardini pubblici adiacenti il campo di calcetto di Avigliano Umbro. “Abbiamo riqualificato questa zona recentemente con un bando regionale. Oggi, ad un anno di distanza dall' inaugurazione, ci troviamo di fronte ad uno spettacolo deprimente”, riferisce l’amministrazione civica che sta valutando si sporgere denuncia alle autorità competenti. “Fino ad ora non abbiamo mai denunciato agli organi competenti l'inciviltà di alcune persone, ma ora - fa sapere il Comune - non è più possibile".