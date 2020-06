Perugia, incidente stradale alle porte della città: traffico bloccato

30 giugno 2020 a

Strada di Casaglia bloccata alle porte di Perugia nel pomeriggio di martedì 30 giugno. A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due utilitarie, senza comunque che gli occupanti riportassero ferite, il traffico è stato interrotto, provocando non pochi disagi alla viabilità cittadina. Il sinistro si è verificato poco prima delle 16, quando una Volkswagen e un'Audi si sono scontrate all'altezza di un punto in cui la sede stradale si restringe leggermente. Per la necessità di compiere i rilievi, effettuati dalla polizia municipale, le auto sono rimaste in mezzo alla sede stradale, bloccando sia l'accesso a Perugia che la viabilità verso Ponte Valleceppi.