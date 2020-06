Umbria, a Bastia Umbra riconsegna portafogli smarrito con soldi e carte di credito

Protagonista un commesso

30 giugno 2020 a

a

a

Ha perso un portafoglio con oltre 200 euro, vari documenti e carte di credito. Ma lo ha ritrovato grazie a un commesso del Maurys, Matteo Sorbo. E per questo Loretta Migliosi, che aveva perso il portofoglio e stava per sporgere denuncia, ci tiene a ringraziare per un gesto di educazione non banale né scontato. La signora aveva perso il portafogli quando è stata contattata dai carabinieri della stazione di Bastia Umbra perché un giovane commesso aveva ritrovato il portamonete portandolo ai militari. “L’ho già ringraziato telefonicamente – dice - e presto lo incontrerò per dargli la giusta ricompensa e lodi per la sua onestà”.