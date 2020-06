Una persona positiva a Cantone di Parrano, il sindaco dispone il tampone per tutti i residenti

La persona affetta dal Covid era asintomatica, la scoperta dopo un ricovero in ospedale. I responsabili dell'Usl avvieranno tutte le procedure previste

C'è una persona positiva al Coronavirus, nella frazione di Cantone, nel territorio del Comune di Parrano, in provincia di Terni, e il sindaco dispone il tampone per tutti i residenti.

L'annuncio è arrivato la mattina di martedì 30 giugno 2020 dallo stesso primo cittadino, Valentino Filippetti.

"Caso sospetto Covid a Cantone - ha scritto Filippetti - ieri una persona di Cantone è andata in ospedale per un controllo ed è risultata positiva al tampone pur essendo asintomatica. In mattinata i responsabili dell'Usl saranno a Cantone per avviare tutte le procedure previste e domani si dovrebbero fare i tamponi a tutti i residenti"

Si invitano fortemente tutti gli abitanti di Cantone a non andare fuori fino a che non si hanno i risultati dei campioni e ad usare obbligatoriamente le mascherine che vengono messe a disposizione dal Comune presso il circolo della Pro Loco.