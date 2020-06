Perugia, rogo Biondi recuperi: indagine per incendio colposo

30 giugno 2020 a

a

a

Si indaga per incendio colposo alla Biondi recuperi di Ponte San Giovanni . L'ipotesi più probabile - secondo gli inquirenti - è che si tratta di un incidente . Quello di domenica 28 giugno è il secondo rogo nel giro di quindici mesi , il terzo in quattro anni se è contro un incendio del 2016. Le fiamme sono divampate nello stesso punto del marzo 2019: vicino al compattatore-trituratore. Lunedì 29 il sopralluogo dei carabinieri del Noe, tecnici Arpa e vigili del fuoco , accompagnati dall'addio dell'ecologia Biondi, Daniel Mazzotti. Il fascicolo è in capo al pm Mara Pucci.

Sono andati in fiamme 30 metri cubi di rifiuti . In particolare legno, plastica e ingombranti. La centralina mobile dell'Arpa è arrivata a un incendio finito: le operazioni di spegnimento sono concluse alla notte di domenica e lunedì. Le due centrali più vicine al luogo dell'incendio (Perugia, Ponte San Giovanni e Torgiano, Brufa), non si riscontra un'anomalia dei valori di PM10, anche se i polveri nei pressi del rogo erano superiori ai media. Arpa Umbria sta proseguendo il lavoro di analisi e di indagine. I tecnici dell'Agenzia stanno sviluppando anche un modello di simulazione della dispersione degli inquinanti che rappresentano, insieme alla Usl1, di individuare le aree dove si trova una campagna di campionamento delle varie matrici ambientali, tra cui quelle alimentari. Nella notte è scattata l'ordinanza del Comune che prevede divieti di raccolta e consumo (per tutti senza lavaggio, assoluto per le fasce deboli) di prodotti coltivati ​​nel raggio di tre chilometri: ortofrutta, cereali, funghi. Divieto di pascolo razzolamento per gli animali da cortile. Per le aziende prescritta la manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo dell'aria dall'esterno prima dell'avvio dell'attività. Il sindaco, Andrea Romizi, ha riferito in consiglio che “nei mesi scorsi è stato presentato un nuovo piano per l'emergenza, ma i fatti di domenica hanno messo in evidenza come non evidentemente congruo. Ci siamo attivati ​​anche per chiedere all'autorità competente, la Regione, eventuali diffondere l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate ”.