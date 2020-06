Pietro Taricone, l'istruttore Loris Antonelli: "Era uno di noi, vivrà per sempre nei nostri cuori"

Antonio Mosca 29 giugno 2020 a

“Pietro Taricone era uno di noi”. Loris Antonelli, istruttore ternano di paracadutismo tandem, fu tra i primi soccorritori dell’attore, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Dieci anni fa la tragedia all’aviosuperficie di Terni. “Io - racconta Loris - ero sul volo dopo il suo. Ricordo quegli istanti concitati, la sua compagna e tutti noi che gli eravamo intorno. Pietro era l’amico di tutti, un uomo dal grande cuore, generoso con chiunque. Con lui si entrava subito in sintonia e cadevano tutte le barriere. Per noi non era l’attore, il volto noto, ma l’amico con cui nel weekend condividevamo la stessa passione. Ci manca tanto, anche dopo dieci anni”. A Terni si era parlato di ricordarlo con una targa o dedicandogli uno spazio pubblico. Ma finora, per motivi burocratici, non si è fatto nulla. “Ma Pietro - conclude il suo amico Loris - vivrà sempre nei nostri cuori”.