Assisi, partorisce una bambina in auto alla rotatoria

Il punto nascita dell'ospedale cittadino soppresso sei anni fa

29 giugno 2020 a

Ad Assisi intorno all'ora di pranzo di lunedì 29 giugno è nata una bimba. L’evento si è verificato a Santa Maria degli Angeli, tra via Diaz e via Pertini, nei pressi della rotatoria di via Ermini. La mamma ha partorito in macchina e, subito dopo, sia lei che la piccola sono state trasferite all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia dove attualmente si trovano ricoverate ma in buone condizioni. Tutto bene quello che finisce bene, certo è che torna alla mente quanto successo sei anni fa con lo smantellamento del punto nascita di Assisi, che fino a pochi mesi prima era stato il fiore all'occhiello e punto di riferimento per tutta la Regione. Tante le battaglie fatte, ma il risultato finale non è cambiato e il punto nascita è stato soppresso.