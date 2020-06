Pietro Taricone, il ricordo di Kasia Smutniak con una foto su Instagram: tvb

29 giugno 2020 a

Furono giorni devastanti per Kasia Smutniak. Improvvisamente aveva perso il suo grande amore, Pietro Taricone, e si ritrovava con una figlia da crescere, Sophie, che non aveva ancora compiuto sei anni. Era il 29 giugno 2010. Seguì un periodo complesso, superato grazie alla forza di volontà e alla determinazione e forse proprio alla bimba, che ovviamente aveva ancora più bisogno della madre. Kasia poi si legò al produttore Domenico Procacci e iniziò la sua seconda vita (i due si sono sposati e hanno avuto un figlio, Leone). Ma ovviamente Taricone è rimasto nel cuore della modella e attrice. A dieci anni dalla tragedia, Kasia ha dedicato un pubblico pensiero a Pietro. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla figlia mentre guarda l'orizzonte in Nepal. Il post è un semplice tvb accompagnato da mani giunte e un cuoricino, ma il collegamento a Taricone è immediato: proprio in Nepal, infatti, opera la onlus che porta il suo nome.