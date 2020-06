Pietro Taricone, dieci anni fa la morte: ecco cosa accadde quel giorno

Marianna Castelli 29 giugno 2020 a

Sono passati 10 anni. Era il 29 giugno 2010 quando alle 2.30 del mattino Pietro Taricone, attore e personaggio televisivo, diventato famoso per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, moriva all'ospedale di Terni. Era stato ricoverato d'urgenza la mattina precedente, precipitato al suolo a seguito di un maledetto lancio con il paracadute nei pressi dell'aviosuperficie della città dell'acciaio. Come stabilì poi l'inchiesta del giudice per le indagini preliminari, Maurizio Santoloci, l'incidente fu causato da un errore nel calcolo dei tempi di apertura del paracadute. Taricone fu ricoverato in condizioni critiche a causa di un arresto cardiaco, fratture multiple e una emorragia interna. I medici lo sottoposero a un delicato intervento chirurgico di nove ore. Non fu sufficiente: alle 2.30 del mattino Pietro morì. Lasciò nel dolore la compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie che non aveva compiuto dieci anni.