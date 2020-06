Perugia, camion fuori strada a Olmo finisce nel terrapieno tra viadotto e rampa di accesso

29 giugno 2020 a

Camion fuori strada sulla E45. Due squadre della centrale stanno operando lungo il raccordo Perugia-Bettolle, direzione Perugia, poco prima della rampa di accesso per chi proviene da Olmo, un camion che trasportava un escavatore, è finito fuori strada. Non sarebbero coinvolti altri veicoli, i due occupanti hanno riportato solo ferite lievi. "fortunatamente" è finito nel terrapieno che c'è tra la fine del viadotto e la rampa di accesso.

Solo tanto spavento per un incidente altamente spettacolare: in queste ore si sta ricostruendo la dinamica e mettendo in sicurezza la parte di superstrada in cui c'è stato l'incidente. Lunghe file si sono create dunque poco prima dell'ingresso di Olmo (direzione Perugia).