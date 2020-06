Moto contro furgone sulla E45, grave centauro. Lunghe code e disagi

Alessandro Antonini 29 giugno 2020 a

a

a

Incidente stradale sulla E45 intorno alle 12 del 29 giugno, all'altezza di San Martino in Campo, nel territorio comunale di Perugia. Una moto è finita contro un furgone. Il centauro, un 28enne di Santa Maria degli Angeli, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Sul posto polizia, carabinieri e 118. Sono intervenuti anche mezzi dell'Anas. Ovviamente inevitabili disagi per la circolazione: paralizzate le corsie in direzione Nord, coda di almeno due chilometri. Secondo una prima ricostruzione il motociclista si sarebbe scontrato con il furgone immettendosi in superstrada. La moto ha preso fuoco e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per spegnere il principio di incendio che ha interessato le sterpaglie della banchina.