Movida alcolica a Perugia, donna finisce in coma etilico sulle scalette del Duomo

29 giugno 2020 a

a

a

Ancora movida fuori controllo a Perugia. Sabato notte una donna è finita in coma etilico sulle scalette del Duomo. E' stata portata d'urgenza in ospedale a Perugia. E' stata dimessa la mattina dopo. Sul posto sono intervenute una ambulanza, una pattuglia della polizia e una della finanza.Sono stati segnalati assembramenti sulle scalette e altri soggetti ubriachi, nonostante il divieto previsto dall'ordinanza del sindaco Romizi di vendita e consumo di alcol durante i week end in centro storico e Fontivegge. Sono stati effettuati controlli nei locali anche da parte della polizia amministrativa in borghese proprio per controllare il rispetto delle norme anti alcol e il divieto di vendita ai minorenni.