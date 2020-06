Coronavirus, agenzia delle dogane e finanza indagano su fornitura di mascherine in Umbria

29 giugno 2020 a

Accertamenti in corso da parte della guardia di finanza e dell'agenzia delle dogane su una partita di mascherine importata in Umbria durante l'emergenza Covid.. Quattromila pezzi per cui ,mancano le documentazioni, in particolare le fatture. I dispositivi di protezione individuale erano destinati agli ospedali e alle asl umbre. L'ipotesi per cui lavorano gli inquirenti è quella di accaparramento ai fini speculativi. In quel peruiodo marcherine filtranti costavano anche quindi euro l'una,