Le sagre in Umbria ripartono dal 15 luglio ma in formato ridotto, si attende l'ok all'accordo con i ristoranti

Si lavora per far ripartire le sagre in Umbria dal 15 luglio. Non potranno durare più di quattro giorni consecutivi, con possibilità di deroga fino a un massimo di una settimana in caso di accordo con uno o più ristoranti della zona. E' questa la novità del nuovo regolamento per le kermesse dei prodotti tipici e le feste paesane in fase di stesura in Regione. Già stilate le linee guida anti Covid, L'accordo con i ristoranti prevede la partecipazione dei locali all'offerta gastronomica delle feste con parte dell'incasso. Il progetto è già stato condiviso con Anci e pro loco. Si attende l'ok delle associazioni dei ristoratori. Anche l'iter autorizzativo sarà snellito. L'ordinanza di riapertura è prevista per i prossimi giorni,