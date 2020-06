Perugia, oggi insediamento del procuratore Cantone

29 giugno 2020 a

a

a

E’ il giorno dell’insediamento del nuovo procuratore di Perugia, l’ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Il nuovo numero uno dell’ufficio giudiziario del capoluogo umbro, è atteso in mattinata in via Fiorenzo di Lorenzo e poi, alle 11 è prevista la vera e propria cerimonia di insediamento che si terrà nell’ufficio del presidente del Tribunale di Perugia, Mariella Roberti, nella sede del civile, in piazza Matteotti. L’elezione di Raffaele Cantone è arrivata dopo il terremoto giudiziario partito proprio dalla Procura di Perugia che ha indagato l’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara. E proprio questa sarà l’inchiesta più complessa che attende il neo procuratore capo di Perugia. Proprio il 16 luglio prossimo è in programma l’udienza stralcio dinanzi al gip per decidere quali intercettazioni trascrivere e far transitare nel fascicolo processuale. Sulla nomina di Cantone il Csm si è spaccato: lui ha incassato 12 voti, contro gli 8 dell’altro candidato, Luca Masini.