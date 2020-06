Perugia, nuovo incendio alla Biondi recuperi di Ponte San Giovanni

28 giugno 2020 a

Incendio alla Biondi Recuperi di ponte San Giovanni, già interessata da un vasto rogo a marzo dello scorso anno. Il fumo nero si vede da ogni punto della città, a chilometri di distanza. Sul posto stanno operando otto squadre di vigili del fuoco con oltre 20 uomini impegnati.

Il traffico viene deviato e la zona è off limits. Allontanati molti curiosi che sono già arrivati sul posto. Come già accaduto a marzo dello scorso anno, anche oggi l'incendio è divampato di domenica pomeriggio. In seguito al rogo del 2019 erano state aperte delle inchieste della magistratura che non sono ancora state chiuse.

Servizio in aggiornamento