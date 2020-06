28 giugno 2020 a

Grave incidente poco dopo le 17 di domenica pomeriggio a Magione all'incrocio tra via Crocella e via dei Molini, non lontano dal centro commerciale Pesciarelli. Uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro un'automobile. Un uomo è stato soccorso ed è in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Magione.