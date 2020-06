Tir contro auto ferma sulla corsia d'emergenza: grave un anziano sull'autosole

L'autoarticolato ha tamponato la macchina in sosta. Il ferito, originario della provincia di Salerno, trasportato in elicottero all'ospedale di Siena

E' ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato trasportato con l'elisoccorso, un uomo di 80 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale sul tratto umbro dell'autostrada del sole.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11,50 di domenica 28 giugno 2020 tra Chiusi e Fabro, in provincia di Terni.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un tir ha tamponato un'autovettura ferma sulla corsia di emergenza. Il conducente di quest'ultima, che si trovava all'interno del veicolo, ha riportato lesioni che sono apparse gravi e dopo essere stato soccorso dai sanitari è stato trasportato, come detto, all'ospedale di Siena in eliambulanza.

Sul posto, oltre alla polizia stradale di Orvieto, anche i vigili del fuoco.

I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

L'anziano ferito è originario della provincia di Salerno.