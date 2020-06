Alba Parietti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente

Scatto sexy al mare

Alba Parietti in costume su Instagram. La showgirl ha postato una foto nella quale mostra il lato b, un fisico mozzafiato che ha ricevuto una valanga di like e commenti. Alba Parietti è in vacanza in barca, attraverso la costiera amalfitana.

Da Napoli ad Amalfi per arrivare a Capri. Qui eccola in costume da bagno, in piedi in barca, mentre mostra ai follower le spalle e un lato b perfetto.

Molti fan si sono infatti complimentati per il suo fisico: “Complimenti Alba, sembri una ventenne.” ha scritto un utente, “Cosi’ susciti un pizzico di sana invidia” ha commentato ancora un’altra. E ancora si legge: “Veramente una scultura. Alba sei la perfezione. Complimenti!”,