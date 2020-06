Tragedia a Lecco, la sindaca di Gessate: "Non sapevo della situazione complicata in famiglia"

27 giugno 2020 a

a

a

Sulla tragedia di Lecco è intervenuta anche Lucia Mantegazza, sindaca di Gessate, il paese in cui viveva Mario Bressi. Quest'ultimo nelle scorse ore a Margno (Lecco) ha ucciso i due figli gemelli di 12 anni prima di togliersi la vita. "L’amministrazione di Gessate, a nome di tutta la nostra comunità, esprime profondo dolore e vicinanza alla nostra concittadina e a tutti i parenti e gli amici per questa drammatica e incomprensibile tragedia. Chiediamo il rispetto del dolore e di evitare inopportuni commenti, ora privi di significato". Così parla all’Adnkronos Lucia Mantegazza, sindaca di Gessate. "So chi erano, in quanto cittadini della nostra comunità", prosegue Mantegazza, ma di una situazione familiare complicata non ne ero al corrente, non mi risulta".