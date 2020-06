Perugia, ruba casse di birra in un negozio della periferia: 32enne brasiliana denunciata

27 giugno 2020 a

La polizia ha denunciato una donna brasiliana di 32 anni per furto aggravato . L'operazione degli agenti della squadra volante della ricerca di Perugia è stata portata a termine nei giorni scorsi in seguito alla segnalazione di un probabile furto in atto in un negozio di San Martino in Campo . Sulla scorta delle indicazioni avute dal titolare, che aveva visto una donna allontanarsi dal negozio, i poliziotti hanno intercettato nelle vicinanze, nascosta nei pressi di una strada, una ragazza corrispondente alla descrizione dati dal proprietario.

La 32enne brasiliana, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, non ha saputo osare una spiegazione della sua presenza in zona, né del perché si trovano nascondendo: è stata denunciata dopo il ritrovamento all'interno di un'auto parcheggiata nelle vicinanze del telefono cellulare della donna e di birra riconosciuta dal proprietario del negozio.