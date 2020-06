Vertenza Treofan, proclamate 24 ore di sciopero

I sindacati hanno contestato le affermazioni dell'ad Kaufmann

Alta tensione alla Treofan di Terni dove i sindacati, al termine dell'incontro in videoconferenza con l'ad Kaufmann, hanno proclamato un primo pacchetto di 24 ore di sciopero a partire dalla giornata di lunedì 29 giugno. L'azienda, durante la riunione di venerdì 26 giugno, si è detta disponibile a portare a Terni due silos provenienti dagli stabilimenti di Battipaglia, ma per i rappresentanti dei lavoratori si tratta di una decisione ininfluente sulle sorti del sito di piazzale Donegani e dei suoi 150 dipendenti. I sindacati e le Rsu hanno inoltre lamentato un numero di fermate sempre più consistente a fronte di ordini in calo. Da qui la decisione di avviare iniziative di lotta e di mobilitazione per sollecitare risposte chiare e inequivocabili da parte del gruppo Jindal.