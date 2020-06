Muore in casa a Perugia, scoperto dopo giorni per il cattivo odore

26 giugno 2020 a

“Sentiamo uno strano odore provenire dalla casa del nostro vicino”. Così i residenti di via Sicilia, a Perugia, hanno allertato la polizia e i vigili del fuoco. L’uomo non rispondeva più. Quando gli agenti sono entrati forzando il portone, con l’ausilio dei vigili del fuoco, lo hanno trovato morto. “Era lì da giorni”, fanno sapere gli operatori che hanno fatto accesso nell’abitazione. La vittima, classe 1939, viveva solo. Non vedeva i parenti. Tanto che nessuno si era preoccupato di sapere perché non si faceva più sentire né vedere. Stando ai primi accertamenti effettuati dagli agenti della locale questura, si tratterebbe di morte naturale. Il corpo sarebbe in decomposizione: da qui la puzza che era filtrata da porte e finestre all’esterno, complice il caldo degli ultimi giorni. Un dramma della solitudine che si verifica più spesso nei periodi estivi, fanno sapere gli operatori di polizia. L’uomo stando alle prime risultanze sarebbe morto sul colpo. Gli stessi agenti si sono attivati per informare i parenti più prossimi. Sul cadavere dell’uomo saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso anche in chiave Covid 19.