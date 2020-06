Umbria, per la Caritas il Covid ha aumentato del 30% il numero dei nuovi poveri

E' quanto emerso dal report curato dall'Osservatorio della Caritas diocesana

27 giugno 2020 a

a

a

Il Covid ha fatto aumentare di un buon 30% il numero dei nuovi poveri in Umbria. E’ quanto emerso dal V° rapporto sulle povertà curato dall’Osservatorio della Caritas diocesana e presentato ieri mattina dal diacono Giancarlo Pecetti, direttore della Caritas Perugia-Città della Pieve, dall’economista Pierluigi Grasselli, coordinatore dell’Osservatorio e dallo statistico Nicola Falocci. Il report, questa volta, non si limita ad analizzare la povertà nel 2019, ma anche quella dell’anno in corso, per l’esattezza il trimestre marzo-aprile-maggio 2020 caratterizzato dalla pandemia. Negative anche le previsioni per il prossimo autunno. Secondo il direttore Pecetti, se non ci saranno politiche forti per l'occupazione, si rischia vera emergenza.