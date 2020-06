Salvini avverte: "No a uno Stato spacciatore di droga"

26 giugno 2020 a

a

a

“Con la forza di volontà si può fare tutto e si possono spostare le montagne”. Questo l'augurio fatto dall’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, ai ragazzi della Comunità Incontro Molino Silla di Amelia. L'assessore, in occasione della giornata mondiale contro l’uso e il traffico illecito di droghe, venerdì 26 giugno è stato per la prima volta, in visita nella struttura di recupero fondata da don Pierino Gelmini. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha voluto essere vicino ai ragazzi della Comunità Incontro, con un collegamento telefonico. “Qualche parlamentare vuole lo Stato spacciatore con la legalizzazione della cannabis, ma questo - ha detto - non lo permetterò mai. Bisogna combattere ogni tipo di droga e chi la vende, sempre”. Coletto ha incontrato il capostruttura, Giampaolo Nicolasi, lo staff dei professionisti che operano nelle sedi comunitarie ed i ragazzi ospiti.