Francesco Totti e Ilary Blasi a Spello, pranzo alla Cantina e poi via verso Riccione

L'ex capitano della Roma ha apprezzato il locale e il menù

26 giugno 2020 a

a

a

Francesco Totti e Ilary Blasi a Spello. In viaggio verso Riccione, l'ex capitano della Roma con moglie, figli e amici si sono fermati per una breve sosta a Spello nella tarda mattinata di venerdì 26 giugno. Una passeggiata nel centro della Splendidissima colonia Julia, tra le stradine e i suggestivi vicoli e poi pranzo alla Cantina, ristorante diventato meta preferita dei personaggi vip che arrivano in uno dei borghi più belli d'Italia. Solo poche settimane fa alla Cantina erano stati Gianni Morandi e Carlo Conti poco prima di presentare lo spettaolo Con il cuore nel nome di Francesco. Non Totti, ma il patrono d'Italia. La bandiera della Roma, ieri, insieme ai suo commensali hanno assaggiato alcuni piatti tipici e poi sono ripartiti per Riccione. "Complimenti, nagnifico locale", ha detto Totti a Efisio Troffa prima di riprendere il viaggio per Riccione.