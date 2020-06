Ladri in azione, svaligiato un appartamento nella zona dello stadio Liberati

I banditi hanno agito approfittando dell'assenza dei proprietari che hanno dato l'allarme al loro ritorno a casa. Bottino di alcune migliaia di euro

Un furto è stato messo a segno in un’abitazione di Terni, la mattina di venerdì 26 giugno 2020.

I ladri sono entrati in azione presumibilmente a metà mattinata in via Pascarella, approfittando dell’assenza dei proprietari, usciti di buon’ora, i quali hanno scoperto il colpo al loro rientro, all’ora di pranzo.

I banditi hanno puntato dritto alla cassaforte dalla quale hanno portato via oggetti preziosi ed anche soldi in contanti, per una cifra compresa tra i 3 e i 4 mila euro. Il bottino complessivo del furto, tuttora da quantificare, sarebbe comunque di qualche migliaio di euro

La dinamica del colpo fa pensare che i topi d’appartamento abbiano tenuto d’occhio gli spostamenti del proprietari dell’abitazione, visto che hanno agito essendo sicuri che in quel momento non c’era nessuno in casa.

Sul posto uomini della squadra Volante della questura di Terni che hanno subito avviato le indagini, innanzitutto verificando se qualcuno, tra i residenti della zona, possa aver notato qualcosa.

Al vaglio anche le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza di abitazioni e attività commerciali del quartiere, poco distante dallo stadio Liberati, che potrebbero aver immortalato l’auto con la quale si sono allontanati i malviventi.