Coronavirus, nuovo positivo in Umbria: sono sette i comuni con pazienti contagiati Covid in isolamento

Un nuovo positivo in Umbria su 872 tamponi in più in un giorno. I ricoverati da quattro scendono a tre. Di cui uno in terapia intensiva. Sono i dati dall'ultimo bollettino della Regione dell'Umbria alle 13 del 26 giugno. Gli attualmente positivi restano a quota quindici, dato rimasto invariato rispetto al giorno prima. I Comuni con attualmente positivi in isolamento o ricoverati sono Terni (cinque casi di contagi in essere), San Gemini e Città di Castello (due a testa) e Perugia, Orvieto, Marsciano, Orvieto con un caso a testa. Due contagi sono di pazienti di fuori regione in cura in Umbria. Dall'inizio della pandemia l'Umbria ha registrato 1.440 casi totali, con 79 decessi.