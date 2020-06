Umbria, la Lega si riorganizza: ecco gli uomini di Matteo Salvini a Perugia e Terni

26 giugno 2020 a

La Lega in Umbria si riorganizza. Nella nuova sede di Perugia si è svolto un incontro alla presenza del consiglio direttivo guidato dal segretario Virginio Caparvi. Nel corso della riunione, oltre a presentare le gazebate a trazione umbra del 27 e 28 giugno e quella nazionale del 4 luglio, è stato anche presentato il nuovo assetto del partito. Il consiglio direttivo ha individuato responsabili regionali per alcuni settori: Nico Nunzi, organizzativo; Manuel Petruccioli, enti locali; Mauro Malaridotto, tesseramento. Nel corso dell’incontro, il segretario Caparvi, considerato il numero dei tesseramenti in costante crescita e i risultati ottenuti ad ogni appuntamento elettorale, ha ritenuto opportuno strutturare anche le province di Terni e Perugia con due referenti che sono rispettivamente la parlamentare Barbara Saltamartini e Manuela Puletti. Per la provincia di Terni, inoltre, Francesco Pocaforza all’organizzativo, Cristiano Ceccotti enti locali, Giulia Silvani al tesseramento. Per Perugia, Cristina Sensi agli enti locali, Letizia Taburchi al tesseramento.