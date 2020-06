Ubriaco alla guida di un'auto sotto sequestro, denunciato 37enne: tasso alcolemico 3 volte sopra la soglia

26 giugno 2020 a

Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche è riuscito ad intercettare un cittadino italiano 37enne alla guida della propria autovettura sottoposta a sequestro amministrativo il giorno prima, in quanto priva di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Gli agenti, impegnati in servizio di controllo del territorio hanno notato, nell’immediato hinterland perugino, il mezzo circolare in maniera poco regolare e pericolosa.Sottoposto a controllo il conducente si è presentato agli agenti visibilmente agitato, con una forte puzza di alcol e un linguaggio evidentemente poco scorrevole. Chiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale è stato possibile accertare, attraverso apparecchiatura etilometrica in dotazione alla “specialità”, di un tasso alcolemico all’incirca tre volte superiore a quello consentito dalla legge. Durante l’effettuazione del controllo gli agenti appuravano anche che l’automobile guidata dall’uomo risultava sottoposta a sequestro amministrativo il giorno prima da personale della Polizia Locale in quanto trovata sprovvista di assicurazione. Il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcoolica con contestuale ritiro della patente di guida mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro, tolto dalla disponibilità dell’uomo ed affidato a deposito giudiziario.

Perugia, 26 giugno 2020