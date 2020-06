Perugia, coltello alla gola di una donna per rapinarla: condannato a 4 anni

26 giugno 2020 a

Quattro anni di reclusione con rito abbreviato. E’ questa la condanna emessa nei confronti di un tunisino di 44 anni arrestato a febbraio scorso per diversi episodi di rapina. L’uomo, assistito dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, ha scelto la strada del rito abbreviato, usufruendo così di uno sconto di un terzo della pena. Secondo gli atti dell’accusa, il 44enne ha puntato alla gola di una donna un coltellaccio di 20 centimetri per portarle via la borsa. Era il 17 gennaio scorso e la donna stava scendendo lungo le scalette che da via XX Settembre vanno al Santa Giuliana. Il 5 febbraio poi aveva spaccato il vetro di una macchina parcheggiata sempre nella stessa zona, stava portando via un computer trovato all’interno quando era arrivato il proprietario che aveva cercato di fermarlo. Ne era nata una colluttazione, ma il tunisino era riuscito ugualmente a scappare. Quello stesso giorno poi era andato anche alla stazione di Fontivegge dove aveva sfilato dalla borsetta di una donna il suo cellulare. Il giorno dell’arresto poi aveva cercato di scappare e aveva opporto resistenza agli agenti.