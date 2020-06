Perugia, gli avvocati: "Giustizia paralizzata, far ripartire i tribunali"

26 giugno 2020 a

a

a

“Tutto ormai è entrato nella fase 3, meno che la giustizia, che ancora è impantanata nella fase 2”. Non ha dubbi il presidente dell’ordine degli avvocati di Perugia, Stefano Tentori Montalto che, ieri mattina - affiancato da Massimo Brazzi, Vincenzo Maccarone e Paola Margiacchi - ha chiesto un “impegno senza precedenti” alla magistratura per poter tornare al più presto in aula. Al momento infatti, di processi se ne celebrano solo il 25 per cento circa. Almeno al penale. Non va meglio al civile - dove ad esempio non si possono presentare istanze di fallimento o le udienze per gli sfratti riprenderanno solo a settembre - o ai minori, invece andrebbe decisamente meglio in Corte d’Appello e alla sezione lavoro. La immensa mole dei processi che vengono quotidianamente rinviati vanno a finire a date non omogenee. Qualche procedimento fissato entro la fine del 2020, qualcuno il prossimo anno, altri addirittura oltre. Gli avvocati hanno esplicitato questa necessità nei giorni scorsi durante l’incontro con il presidente del tribunale, Mariella Roberti, il procuratore facente funzioni, Giuseppe Petrazzini e il capo dell’ufficio gip, Lidia Brutti. “Non si può tenere un comparto dello Stato così importante praticamente paralizzato”. E i motivi, sono ben più di uno: lo stop per gli avvocati ha significato “come la perdita di sei mesi di stipendio”. Non si può chiedere la parcella con i tribunali fermi. Un professionista su due ha chiesto i 600 euro alla Cassa Forense. E lo ha fatto sulla base dei redditi. Ma non è solo questo: “La società - spiegano le toghe - ha bisogno di risolvere i suoi problemi anche in un’aula di tribunale”. Insomma l’invito è quello di riprendere al più presto. Gli avvocati, dal canto loro si sono detti disponibili a fare udienza anche di pomeriggio, o anche di sabato, o a spostarsi in luoghi diversi dalle anguste aule dell’immobile di via XIV Settembre, che decisamente non si prestano al distanziamento necessario per il contenimento dell’infezione da Coronavirus. “Fino adesso - sottolinea Tentori Montalto - abbiamo visto solo impegni presi a voce, speriamo che per il primo luglio, o forse più probabilmente per settembre arrivi qualcosa di concreto”. Sul tavolo, ad esempio, c’è l’idea di fare udienza nella sala congressi del Capitini, ma sarebbe solo per i processi con tante parti in causa. “Serve un impegno deciso e un’organizzazione meticolosa”, evidenziano le toghe. E sull’ipotesi di proseguire con il processo da remoto, via pc, Tentori è categorico: “Non firmeremo nessun protocollo per qualcosa che non sia prima previsto dal legislatore”.