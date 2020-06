Umbria, tre arresti per droga a Gualdo Tadino: sequestrati due chili di cocaina

Decisiva l'intuizione dei carabinieri

26 giugno 2020 a

a

a

I carabinieri della stazione di Gualdo Tadino, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo di Gubbio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo di origine albanese di 24 anni, la madre, residenti entrambi a Gualdo Tadino e un altro ragazzo 31enne, sempre di origine albanese. Lo spunto indiziario i carabinieri l’hanno avuto dopo l’arresto del giovane 21enne avvenuto due giorni fa. Il ragazzo era stato fermato pochi giorni prima per un controllo in compagnia di un altro ragazzo connazionale del luogo, facendo supporre ai militari che anche questo potesse essere coinvolto nel giro della droga. L’intuito dei carabinieri guidati dal luogotenente Giustino e maresciallo Mattei è stato giusto. Sequestrati due chili di cocaina e contanti per 68 mila euro.