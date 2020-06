Umbria, insulta e maltratta la mamma ottantenne allontanato dalla sua casa di Norcia

In passato sono stati numerosi gli interventi dei carabinieri

Indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della mamma ottantenne. È scattato il divieto di avvicinamento all’anziana e il conseguente allontanamento della casa familiare a carico del figlio quarantaduenne di Norcia senza occupazione che, ormai da mesi, dava in escandescenza minacciando la mamma, insultandola e compiendo una raffica di danneggiamenti all’interno dell’abitazione che i due condividevano. Ripetuti, in questo senso, gli interventi dei carabinieri di Norcia nella casa dei due. Alla base dissidi di natura economica.