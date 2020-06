Giovane immigrato si aggira armato tra i palazzi

L'arma si è rivelata un'innocua scacciacani. Le indagini sono ancora in corso

I carabinieri stanno ancora indagando sull'immigrato dominicano che, nel primo pomeriggio di giovedì 25 giugno, si aggirava tra i palazzi di viale Turati, a Terni, con una pistola nascosta nei pantaloni. Alcuni passanti hanno chiesto aiuto ai militari dell'Arma che in pochi istanti sono arrivati sul posto e hanno immobilizzato l'uomo. L'arma, che si è poi rivelata un'innocua scacciacani, è stata sequestrata. Alla pistola era stato tolto il tappo di sicurezza. Resta da capire il motivo per cui il giovane dominicano si trovasse in quella zona con la pistola. I carabinieri l'hanno accompagnato al comando provinciale di via Radice per l'identificazione.