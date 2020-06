Perugia, ruba mille euro di vestiti: arrestata

25 giugno 2020 a

Ha rubato vestiti per oltre mille euro. Per questo, una donna originaria dell'Ecuador è stata arrestata dai carabinieri di Ponte San Giovanni. In particolare, i militari l'hanno fermata mentre era ancora all'interno del negozio l'hanno trovata con addosso merce per 107 euro. I carabinieri a quel punto hanno esteso il controllo anche alla sua automobile e poi a casa sua e hanno trovato altri vestiti per un totale di 952 euro. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. la donna è stata portata ai domiciliari in casa sua.